Такси сбило двух пешеходов в Кудрово

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Кудрово Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе Кудрово Ленинградской области полиция проводит проверку в связи с аварией. Утром 24 января 2022 года на Областной улице мужчина за рулем автомобиля "Фольксваген Поло" сбил двух пешеходов. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и 47-му региону.

- Около 9 часов 45 минут у дома 1 по Областной улице в Кудрово 36–летний водитель агрегатора такси наехал на двух пешеходов, мужчину и женщину, прямо на пешеходном переходе, - рассказали в полиции.

Известно, что пешеходы пострадали не очень сильно. Их травмы оцениваются как легкие. Госпитализация никому не потребовалась.

Сейчас сотрудники полиции проверят проверку, устанавливают все обстоятельства ДТП и выясняют причины, которые привели к аварии.