Пострадавшим от пожара в доме на Лиговском проспекте в Петербурге предоставят временное жилье

Жильцам пострадавшего от пожара дома на Лиговском проспекте помогут с временным жильем Фото: принтскрин видео.

Жильцам дома 44 по Лиговскому проспекту в Санкт-Петербурге, который горел в ночь на 24 января 2022 года, помогут с временным жильем. Тех, кто пострадал от пожара разместят на ночь в Доме Ветеранов. Об этом рассказали в администрации Центрального района.

- Администрацией Центрального района проводится работа по оказанию помощи и предоставлению жилья. В дальнейшем нуждающимся в помощи гражданам будут предоставлены помещения маневренного фонда, - рассказали в районной администрации.

Также с пострадавшими работаю медицинские работники и сотрудники администрации, которые оказывают людям психологическую помощь и проводят консультацию.

Сейчас управляющая компания занимается устранением последствий пожара, в том числе восстановлением систем жизнеобеспечения и кровли.

Напомним, что пожар охватил 300 квадратных метров чердака и мансарды. Были эвакуированы 118 человек. Одна женщина пострадала, ее госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом.