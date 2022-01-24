В Петербурге у школьника украли телефон, обвинив его в порче могил на кладбище

Уголовное дело уже заведено, но установить личность грабителя пока не удалось Фото: Олег ЗОЛОТО

19 января в полицию Петербурга с заявлением обратилась 42-летняя уроженка Ставропольского края, которая рассказала, что ее 14-летнего сына ограбил неизвестный. По ее версии, все произошло на Васильевском острове у Смоленского кладбища.

- Вечером 19 января к мальчику подошел неизвестный и, представившись работником кладбища, обвинил ребенка в порчи могил. За "вандализм" он потребовал у школьника его мобильный телефон и имеющиеся при себе деньги. Ребенок все ему отдал, - сообщил источник "КП-Петербург".

С собой у мальчика было 5 тысяч рублей, которые тут же оказались в руках у грабителя. Общий ущерб семья оценивает в 90 тысяч рублей. Уголовное дело уже заведено, но установить личность грабителя пока не удалось.