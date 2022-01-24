Коммунальщики проштрафились на 16 млн рублей из-за плохой уборки снега за неделю в Петербурге

В Петербурге активно штрафуют коммунальщиков за плохую уборку снега. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управляющие компании получили штрафы почти на 16 млн рублей из-за плохой уборки снега и наледи на прошлой неделе в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе городской жилищной инспекции. Только за прошедшую семидневку в Северной столице возбудили 169 административных дел за нарушения по уборке многоквартирных домов. За неделю инспекторы проверили 1,5 тысячи жилых зданий, на территории 35% из них коммунальщики позабыли про свои обязанности.

- По поручению губернатора государственная жилищная инспекция усилила контроль за недобросовестными управляющими организациями. Более 70% нарушений приходится на частные управляющие организации, ТСЖ и ЖСК, - отмечают в пресс-службе жилинспекции.

Добавим, что с начала 2022 года коммунальщики успели проштрафиться на 28,5 млн рублей. По итогам проверок возбудили 357 административных дел.

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