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Здоровье24 января 2022 16:27

В детских поликлиниках Петербурга откроют инфекционные боксы по приему ковид-пациентов

Новые меры предпринимают из-за роста заболеваемости
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Детские поликлиники тоже откроют инфекционные боксы.

Детские поликлиники тоже откроют инфекционные боксы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Детские поликлиники Петербурга изменят режим работы из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Здесь, как и во взрослых поликлиниках, будут открыты инфекционные боксы. При этом пока плановую амбулаторную помощь детям город не сворачивает.

- На детские поликлиники распространяется правило по отмене медосмотров и диспансеризации. И в них начинают работать инфекционные боксы по приему ковид-пациентов, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Комитета по здравоохранению.

В Комздраве также отмечают, что рост заболеваемости среди детей идет быстрее, чем среди взрослых. Только за прошлую неделю было госпитализировано 246 детей. Поэтому больница имени Филатова полностью перепрофилируется на прием больных с коронавирусом и подозрением на него.

Напомним, что с 21 января по Распоряжению Роспотредбнадзора плановая медпомощь во взрослых поликлиниках временно ограничена.

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