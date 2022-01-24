Фестиваль Лиги чемпионов пройдет с 26 по 29 мая на Дворцовой площади в Петербурге

Смольный рассказал подробности проведения Фестиваля Лиги чемпионов на Дворцовой площади в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Дворцовой площади в Петербурге с 26 по 29 мая пройдет Фестиваль Лиги чемпионов. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. На Дворцовой собираются провести разнообразные активности для любителей футбола – от развлекательных до спортивных. Как ожидается, в город съедутся туристы из многих уголков мира. Напомним, сам финал престижного еврокубка назначен на субботу, 28 мая. Стоимость билетов пока не озвучивали.

- Фестиваль чемпионов в рамках финала Лиги чемпионов пройдет на Дворцовой площади. Письмо с официальным подтверждением за подписью Александра Беглова уже направили в УЕФА, - отметил Борис Пиотровский.

К слову, 29 мая на Дворцовой площади пройдет праздничный концерт, посвященный Дню города. На сутки там разместят и экспозицию с настоящим кубком Лиги чемпионов. Похоже, победителю турнира придется немного подождать трофей. Кроме этого власти Северной столицы обещают на неделю разместить на стрелке Васильевского острова надувную копию кубка. Гигантскую.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: