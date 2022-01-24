Мусоровоз сгорел на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге

На Витебском проспекте в Петербурге сгорел мусоровоз. Фото: vk.com/spb_today

Мусоровоз эпично сгорел на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге. Все произошло у второго корпуса дома №101 примерно в 18:34. Водитель оперативно вызвал на место спасателей МЧС, самому потушить огонь не удалось. Пламя быстро охватило весь автомобиль «Скания». В итоге машина выгорела по все площади. На тушение ушло менее 40 минут.

- Огонь ликвидировали силами 10 человек личного состава МЧС и двух единиц техники. В 19:11 пожар потушили. Сведений о пострадавших нет, - коротко сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Причины пожара выясняют. Тем временем в соцсетях горожане острят на тему мусорной реформы, провала которой не выдерживает даже техника.