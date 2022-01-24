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Общество24 января 2022 17:31

Участковые врачи массово заболевают в Петербурге из-за вспышки «омикрона»

Врачи первыми приняли удар после роста заболеваемости ковидом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В Петербурге все чаще стали болеть участковые врачи.

В Петербурге все чаще стали болеть участковые врачи.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге заболела треть участковых в некоторых поликлиниках из-за вспышки «омикрона». Об этом рассказал губернатор Александр Беглов во время традиционного обращения к городу на «Радио России». По словам градоначальника, медики первыми приняли на себя удар после резкого роста заболеваемости коронавирусом в Северной столице. В итоге первичное звено оказалось на первом плане борьбы с инфекцией. Теперь поликлиники принимают больных ковидом в легкой форме – потоки пациентов разделяют.

- С понедельника, 24 января, первичное звено полностью мобилизуется на борьбу с коронавирусом. Плановая помощь ограничивается. Сейчас главное – помочь поликлиникам справиться с небывалыми нагрузками, - передает Александр Беглов.

Добавим, что больным горожанам можно, как и раньше, вызвать врача на дом. В основном, зараженные «омикроном» сейчас лечатся как раз не в стационарах.

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