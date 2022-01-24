В Петербурге конфликт с дворником перерос в стрельбу

К вечеру "автомобилиста-хулигана" поймали и доставили в отдел Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Выборгском районе Петербурга днем 21 января конфликт с дворником закончился выстрелом из травматического пистолет. Об этом сообщил в полицию один из очевидцев.

- Мужчина рассказал, что в одном из дворов на проспекте Луначарского произошла потасовка. Молодые нерусские люди на "Мерседесе" начали ругаться с дворником. После этого они выстрелили в землю из пистолета и скрылись с места происшествия, - сообщил источник "КП-Петербург".

К вечеру "автомобилиста-хулигана" поймали и доставили в отдел. При себе у 34-летнего мужчины оказался травматический пистолет. За административное правонарушение ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.