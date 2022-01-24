Прокуратура рассказала подробности того, как мальчик провалился под лед в Новосаратовке

В прокуратуре проводят проверку после того, как в Ленобласти мальчик провалился под лед. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Ленобласти организовала проверку после того, как маленький мальчик провалился под лед в Неву в деревне Новосаратовка, что находится во Всеволожском районе. Напомним, тело ребенка несколько часов ищут спасатели МЧС и водолазы. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, трагедия произошла около 12:00 в понедельник, 24 января. Мальчик гулял вблизи Невы и провалился под хрупким слоем льда. К сожалению, никто не смог оперативно найти его и вытащить из воды.

- Прокуратура Всеволожска даст оценку эффективности деятельности аварийно-спасательных служб, а также того, как родители ребенка исполняли свои обязанности. Ход процессуальной проверки поставлен городской прокуратурой на контроль, - передает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Пугает то, что заявка в МЧС о происшествии поступила только в 18:40. «Комсомолка» проследит за тем, чем закончатся поиска мальчика.

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