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Происшествия24 января 2022 18:07

Прокуратура рассказала подробности того, как мальчик провалился под лед в Новосаратовке

Ребенка до сих пор не нашли. Вероятность того, что он погиб, критическая
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В прокуратуре проводят проверку после того, как в Ленобласти мальчик провалился под лед.

В прокуратуре проводят проверку после того, как в Ленобласти мальчик провалился под лед.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Ленобласти организовала проверку после того, как маленький мальчик провалился под лед в Неву в деревне Новосаратовка, что находится во Всеволожском районе. Напомним, тело ребенка несколько часов ищут спасатели МЧС и водолазы. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, трагедия произошла около 12:00 в понедельник, 24 января. Мальчик гулял вблизи Невы и провалился под хрупким слоем льда. К сожалению, никто не смог оперативно найти его и вытащить из воды.

- Прокуратура Всеволожска даст оценку эффективности деятельности аварийно-спасательных служб, а также того, как родители ребенка исполняли свои обязанности. Ход процессуальной проверки поставлен городской прокуратурой на контроль, - передает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Пугает то, что заявка в МЧС о происшествии поступила только в 18:40. «Комсомолка» проследит за тем, чем закончатся поиска мальчика.

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