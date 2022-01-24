Число выполненных ПЦР-тестов на COVID-19 вдвое выросло в Петербурге

В Петербурге стали гораздо чаще делать ПЦР-тесты на коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 24 января, количество выполненных ПЦР-тестов на коронавирус вдвое выросло в Петербурге по сравнению с аналогичным днем на прошлой недели. Об этом рассказали в пресс-службе комздрава Северной столицы. Такие темпы набрали неслучайно – в городе вспышка «омикрона», приостановлена плановая медпомощь, детей все чаще госпитализируют, а в поликлиниках принимают больных инфекцией в легкой форме.

- Пока что соотношение выявленных положительных проб к общему количеству ПЦР составляет уже 39%, - приводят неутешительный факт в комздраве.

К слову, в Петербург недавно поступило более 200 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, которые в считанные минуты могут выявить наличие инфекции. Их равномерно распределят между стационарами и поликлиниками.

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