В Петербурге спасают котиков, забившихся в подвал Мариинского театра

Подвальные котики из Мариинского театра не остались без еды и воды. Фото: t.me/Piotrovsky

В Петербурге спасают котиков, которые из-за холодов забились в подвал Мариинского театра. Историю поведал вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. В театре закрыли продухи для того, чтобы инженерные коммуникации не вышли из строя. Однако внимательные прохожие услышали мяуканье откуда-то снизу культурного учреждения. Оказалось, что в подвале невольно заперли котиков, пришедших туда погреться. Волонтеры из «Республики кошек и котов» забили тревогу.

- Волонтеры связались с руководством Мариинского театра. Сотрудники учреждения пошли на встречу и тут же открыли один из продухов. Котятам принесли еду и воду. И что самое важное – волонтеры договорились с главным ветеринарным врачом города, что позже животных отловят для стерилизации, - рассказывает Борис Пиотровский.

Вице-губернатор напоминает всем директорам городских театров и музеев, что «подвальных» котят можно быстро стерилизовать за счет бюджета Северной столицы, после чего отдать волонтерам, которые пристроят их к новым хозяевам.