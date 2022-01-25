20 заведений опечатали в Санкт-Петербурге после антиковидных рейдов

В Петербурге опечатали 20 заведений-нарушителей коронавирусных мер. Фото: ККИ Петербурга

20 заведений опечатали в Санкт-Петербурге по итогам антиковидных рейдов, которые прошли на прошлой неделе. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по контролю за имуществом (ККИ). За минувшую семидневку инспекторы Смольного заглянули в 92 магазина, в том числе предприятия общепита в девяти районах города. Как говорят в КИИ, большинство заведений соблюдают коронавирусные правила. Нарушения же типичные – то QR-кода нет, то персонал забывает носить маски.

Инспекторы Смольного заходят как в крупные, так и в маленькие магазины. Фото: ККИ Петербурга

- Владельцам предприятий, нарушивших антиковидное законодательство, придется заплатить административный штраф в размере до трехсот тысяч рублей – на юридических лиц, уточняют в пресс-службе ККИ.

Добавим, что отдельное внимание инспекторы уделяют ночным рейдам по увеселительным заведениям в центре города. Чиновники заручаются поддержкой Роспотребнадзора, полиции, Росгвардии, МЧС и помощью коллег из других смежных комитетов. По итогам недавних таких рейдов составили 32 административных протокола на владельцев баров и ресторанов, а 103 посетителя получили по протоколу.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: