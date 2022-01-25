Футболистки «Зенита» не смогли вылететь на зимние сборы в Турцию из-за метели

Футболистки "Зенита" не смогли вылететь в Турцию из Петербурга из-за плохих погодных условий. Фото: ФК "Зенит"

Футболистки женской команды «Зенита» не смогли вылететь из аэропорта Пулково в Турцию из-за метели, которая бушует в Анталье. Спортсменки должны были начать зимние сборы, но теперь срок их проведения сместился минимум на день. Футболистки разъехались по домам, сфотографировавшись на память в аэропорту.

- Футбольная команда в полном составе вернулась в Санкт-Петербург, а во вторник уедет на зимние тренировочные сборы – вылет в Анталью перенесли на вторник, 25 января, - пишет «Мойка78».

В Анталье футболистки «Зенита» планируют тренироваться на протяжении двух недель. Возвращение в Северную столицу России запланировано на 8 февраля. К слову, в прошлом розыгрыше чемпионата России спортсменки из Санкт-Петербурга заняли третье место в таблице, уступив только ЦСКА и «Локомотиву».

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