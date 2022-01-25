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Общество24 января 2022 22:10

Часы из елки на Дворцовой подарят петербургским хосписам и детским больницам

А пока дерево будет три месяца сохнуть в мастерской
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Так выглядели часы в прошлом году. Фото: предоставлено комитету по печати и взаимодействию со СМИ

Так выглядели часы в прошлом году. Фото: предоставлено комитету по печати и взаимодействию со СМИ

Елка на Дворцовой площади получит вторую жизнь. Из бывшего праздничного дерева смастерят часы, которые потом подарят социальным центрам. Об этом рассказали в Комитете по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга.

- Мы планируем отдать их детским центрам содействия семейному воспитанию. Впервые в этом году подарки получат и в детских городских больницах, а также в хосписах, - рассказывает Марина Мерцалова, заместитель председателя Комитета по печати.

После того, как дерево привезут в мастерскую, оно будет сохнуть три месяца и уже в конце апреля из него начнут вырезать часы. Пока дизайнеры разрабатывают концепцию будущих сувениров.

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