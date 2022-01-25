Ветки с новогодней елки на Дворцовой площади передадут животным

Демонтаж елки начали 25 декабря 2022 года. Фото: Юлия СТАЛИНА

Власти Петербурга решили отдать ветки елки с Дворцовой площади центрам для животных. Об этом рассказал директор Городского центра размещения рекламы и праздничного оформления. По словам Андрея Чистякова, монтаж праздничного дерева начнется ночью 25 января и закончится к утру.

- Сам демонтаж елки будет происходить на Дворцовой площади. Здесь же ее распилят на отдельные фрагменты. Сначала отделят ветки, которые пойдут в различные центры для животных и будут использованы, как подложка. Для того, чтобы ничего не пропадало, - уточнил он.

Живую ель на Дворцовой площади установили 20 декабря 2021 года. Убирать новогодние украшения в городе начали 10 января, планировали демонтаж главной елки 15 января. Но жители Северной столицы и гости просили продлить праздник и власти оставили дерево еще на десять дней.