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Здоровье24 января 2022 22:32

В Карелии приостановили оказание плановой медпомощи вслед за Петербургом

В Минздраве республики ссылаются на резкий рост заболеваемости
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Карелии вслед за Петербургом временно приостановили плановую медпомощь.

В Карелии вслед за Петербургом временно приостановили плановую медпомощь.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Карелии решили приостановить с 25 января оказание плановой медицинской помощи из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Это касается и взрослых, и детских поликлиник. Напомним, за последние шесть дней суточное число зараженных в республике составляет не менее 277 человек. За прошлый день в Карелии выявили 355 случаев COVID-19. В Минздраве республики называют новую ограничительную меру тяжелым решением и просят отнестись с пониманием.

- Кроме этого с 1 февраля в республике временно приостановится специализированная стационарная помощь, за исключением помощи при жизненно угрожающих состояниях. Медработники активно мобилизуются в амбулаторное звено для помощи коллегам, - пишет министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей рабочей странице во «Вконтакте».

В республике подчеркивают, что поликлиники по сути стали «красными зонами», туда можно обратиться пациентам с легкой формой инфекции. Остальным больным советуют вызвать врача на дом.

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