Последние новости в Санкт-Петербурге на 24 января 2022 года: «Уголовка» для буйного безмасочника и ужесточение ограничений из-за «омикрона»

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 24 января 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 24 января 2022 года. На Дворцовой площади начали демонтировать новогоднюю елку. За ночь с 24 на 25 января рабочие разберут украшения и аккуратно распилят зеленую красавицу. Ветки отправят в центры содержания животных, а бревна пойдут мастерам, которые превратят их в красивые часы. Подарки потом отдадут в социальные центры.

Губернатор Александр Беглов объявил мобилизационный режим в Северной столице из-за постоянного ухудшения эпидситуации по коронавирусу. В городе уже под 10 тысяч зараженных инфекцией за сутки. В Смольном открыто говорят о разработке новых ограничительных мер. Правда, локдауна все же не будет. Новые запреты будут направлены на введение «удаленки» повсюду, чтобы уменьшить социальную активность людей.

Тем временем «КП-Петербург» узнала, как городские поликлиники начали прием больных коронавирусом в легкой форме. Напомним, плановую медпомощь в Северной столице приостановили. Теперь 138 поликлиник принимают пациентов с ковидом. Предварительная запись не понадобится, нужно иметь только паспорт и СНИЛС.

Полиция возбудила уголовное дело на безмасочника, который со всей силой кинул банку сметаны в голову кассира. 41-летний мужчина вину признал, но раскаиваться не стал, сказав, что с удовольствием бы повторил то же самое. Оказалось, что он не признает коронавирус, а в тот день его отказались обслуживать в нескольких магазинах сразу, вот он и вспылил.