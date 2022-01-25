Мокрый снег и резкое похолодание ждут Петербург 25 января

Мокрый снег и около нуля в Петербурге 25 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Погода еще порадует жителей Санкт-Петербурга небольшим плюсом, но уже к вечеру все резко изменится и снова станет холодно. Но, а пока 25 января 2022 года в Северной столице пройдет мокрый снег, будет в районе нуля градусов, а ветер подует легкий и холодный. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация будет представлена атмосферным фронтом, продвигающимся вглубь Европейской России. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды. Местами, преимущественно в первой половине дня, пройдёт небольшой мокрый снег, постепенно переходящий в снег. Образуется гололедица, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге будет от минус до плюс 1 градуса, по Ленинградской области от минус 4 до плюс 1. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду.

А уже к утру среды в Петербурге похолодает до минус 10 градусов.

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