Спасатели проводят поиски провалившегося под лед Невы мальчика в Ленобласти

В Ленобласти ищут мальчика, провалившегося под лед
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Ленинградской области спасатели ищут мальчика, который провалился под лед на Неве. Все произошло в седьмом часу вечера 24 января 2022 года в районе деревни Новосаратовка Всеволожского района. Об этом сообщили в МЧС 47-го региона.
- В 18:40 часов на пульт главного управления МЧС поступило сообщение о том, что на акватории Невы провалился под лед ребенок, - рассказали спасатели.
Известно, что в тот день семилетний мальчик гулял с тетей. В какой-то момент лед под ним треснул, он провалился в полынью и скрылся под водой. Женщина бросилась за ребенком, но сама чуть не утонула.
На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения в количестве 37 человек и 13 единиц техники и приступили к поисковым работам. Пока что ребенка не обнаружили. Поиск продолжается.
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