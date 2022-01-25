Спасатели проводят поиски провалившегося под лед Невы мальчика в Ленобласти

В Ленобласти ищут мальчика, провалившегося под лед Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области спасатели ищут мальчика, который провалился под лед на Неве. Все произошло в седьмом часу вечера 24 января 2022 года в районе деревни Новосаратовка Всеволожского района. Об этом сообщили в МЧС 47-го региона.

- В 18:40 часов на пульт главного управления МЧС поступило сообщение о том, что на акватории Невы провалился под лед ребенок, - рассказали спасатели.

Известно, что в тот день семилетний мальчик гулял с тетей. В какой-то момент лед под ним треснул, он провалился в полынью и скрылся под водой. Женщина бросилась за ребенком, но сама чуть не утонула.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения в количестве 37 человек и 13 единиц техники и приступили к поисковым работам. Пока что ребенка не обнаружили. Поиск продолжается.

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