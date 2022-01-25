Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 января 2022 5:26

Спасатели проводят поиски провалившегося под лед Невы мальчика в Ленобласти

Трагедия произошла в деревне Новосаратовка
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ленобласти ищут мальчика, провалившегося под лед

В Ленобласти ищут мальчика, провалившегося под лед

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области спасатели ищут мальчика, который провалился под лед на Неве. Все произошло в седьмом часу вечера 24 января 2022 года в районе деревни Новосаратовка Всеволожского района. Об этом сообщили в МЧС 47-го региона.

- В 18:40 часов на пульт главного управления МЧС поступило сообщение о том, что на акватории Невы провалился под лед ребенок, - рассказали спасатели.

Известно, что в тот день семилетний мальчик гулял с тетей. В какой-то момент лед под ним треснул, он провалился в полынью и скрылся под водой. Женщина бросилась за ребенком, но сама чуть не утонула.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения в количестве 37 человек и 13 единиц техники и приступили к поисковым работам. Пока что ребенка не обнаружили. Поиск продолжается.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

0