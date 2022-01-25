Кот напал на новорожденного во время кормления в Петербурге

Кот напал на младенца в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге кот напал на новорожденного ребенка, пока того мама кормила грудью. Все произошло днем в понедельник, 24 января 2022 года, в одной из квартир дома 63/1 по проспекту Космонавтов. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Из городской детской больницы в полицию поступило сообщение о том, что кот напал на младенца. Известно, что около часа дня мать кормила грудью малыша, который родился 18 января. В этот момент домашний питомец набросился на ребенка и стал его кусать, - рассказал источник.

В итоге малыш попал в больницу с укушенными ранами лобно-теменной области с обеих сторон. Его состояние оценивается как тяжелое.

Известно, что семья у мальчика полная, на учете не состоит. Сейчас проводится проверка.