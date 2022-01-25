Уголовное дело возбудили после удара лошади копытом в голову мальчика в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как лошадь ударила копытом по голове пятилетнего мальчика. Все произошло днем 22 января 2022 года в Шуваловском парке Выборгского района города. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- По недосмотру родителей, во время кормления лошадь ударила копытом мальчика. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом правой височной кости, субарахноидальным кровоизлиянием, - рассказал источник.

Сейчас мальчик до сих пор остается в больнице. Его состояние стабилизировалось.

После проверок следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающий требования безопасности.