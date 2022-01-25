Беглов поздравил студентов Петербурга с Татьяниным днем Фото: Олег ЗОЛОТО

25 января 2022 года отмечается День российского студенчества. С этим студентов, аспирантов и преподавателей Санкт-Петербурга поздравил губернатор Александр Беглов.

- Поздравляю вас с Днем российского студенчества – Татьяниным днем! Сегодня Санкт-Петербург входит в сотню лучших студенческих городов мира. В вузах Северной столицы учатся более 322 тысяч человек. Полтора десятка университетов включены в международные рейтинги, - отметил градоначальник.

Он отметил, что в Петербурге собираются создать современные кампусы мирового уровня. Также с каждым годом в городе расширяется инфраструктура для занятий фундаментальными и прикладными исследованиями, спортом, творчеством, волонтерством.

Также Беглов добавил, что в Петербурге студенты активно занимаются добровольческой деятельностью, а учащиеся медицинских вузов стоят на передовой пандемии вместе с профессиональными врачами.

Губернатор пожелал студентам здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения.