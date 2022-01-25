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Происшествия25 января 2022 6:34

Уголовное дело возбудили из-за утонувшей в проруби во время крещенских купаний женщины в Ленобласти

Тело погибшей до сих пор ищут в реке Оредеж
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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По факту утопления женщины в реке Оредеж во время купания в проруби возбуждено уголовное дело

По факту утопления женщины в реке Оредеж во время купания в проруби возбуждено уголовное дело

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту утопления женщины в проруби во время крещенских купаний. Об этом в ведомстве сообщили 25 января 2022 года.

- Следственным отделом по городу Гатчина Следственного управления СК России по Ленинградской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, - рассказали в комитете.

Напомним, что трагедия произошла 19 января на реке Оредеж в поселке Выра Гатчинского района. 40-летняя женщина прыгнула в самодельный прорубь и сразу же ушла под лед. Ее тело до сих пор не было найдено.

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.