Уголовное дело возбудили после утопления мальчика в Неве в Ленобласти / Фото: СК ЛО

Во Всеволожском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело, после того, как в реке Неве утонул семилетний мальчик. Об этом 25 января 2022 года рассказали в следственном комитете города.

- 24 января 25-летняя женщина пошла на прогулку по берегу Невы со своими племянниками-близнецами. Когда они находились на причале, женщина отвлеклась, а один из детей спрыгнул с причала на лед, тот проломился и ребенок провалился в воду и утонул, - рассказали в комитете.

После получения информации на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Всеволожск, а также следователей и следователей-криминалистов, сотрудников полиции и МЧС.

Сейчас на месте продолжаются поиски мальчика. По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: