Двух человек отправят под суд за серию мошенничеств в отношении пенсионеров в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге отправят под суд участников мошеннической группировки, которые обманывали пенсионеров. Об этом 25 января 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Схема обмана всегда была одинаковой. На телефон пенсионерам поступали звонки от неизвестных, представлявшихся родственниками, с просьбой срочно оказать финансовую помощь. После этого в квартиру приходил курьер и забирал денежные средства, сообщив, что деньги помогут или в лечении заболевшего родственника или просто окажут ему серьезную помощь в сложной жизненной ситуации. Для поиска жертв они использовали электронную базу данных пенсионеров, - рассказали в полиции.

В общей сложности пострадали 21 человек в возрасте от 80 до 97 лет. Общая сумма похищенного превысила 2,5 миллиона рублей.

В июне 2020 года были задержаны двое мужчина, а также супружеская пара. Во время расследования женщина умерла от хронической болезни, другой мужчина пошел на досудебное соглашение. Его отправили в тюрьму на 2 года и 10 месяце. Оставшиеся двое ждут суда.