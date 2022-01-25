Более 12 миллиардов рублей потратил Петербург на борьбу с коронавирусом в 2021 году

На заседании правительства обсуждают исполнение бюджета в 2021 году. Фото: gov.spb.ru

Борьба с коронавирусом в 2021 году обошлась Петербургу в 12 миллиардов рублей. Такие цифры, в ходе обсуждения городского бюджета на заседании правительства, привел губернатор Александр Беглов.

- 12 миллиардов 200 миллионов рублей потрачены на борьбу с пандемией через Фонд социального страхования, - отметил глава города.

При этом общие расходы бюджета на здравоохранение в прошлом году составили 75,9 миллиарда рублей.

Кроме того, еще 7,6 млрд в виде помощи городу выделяло федеральное правительство. А 137,9 млрд на лечение горожан израсходовал территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Кроме борьбы с коронавирусом и выплат медработникам, деньги пошли на закупку нового оборудования, лекарств, а также капремонт и строительство объектов здравохранения.

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