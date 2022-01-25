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Происшествия25 января 2022 7:52

Мужчина сломал зуб фельдшеру скорой помощи в Петербурге

Буйного пациента задержали и возбудили уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге мужчина напал на фельдшера скорой помощи

В Петербурге мужчина напал на фельдшера скорой помощи

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге мужчина напал на фельдшера скорой помощи. Вечером 23 января 2022 года бригада медиков прибыла на вызов в квартиру дома 2 по бульвару Красных Зорь. Однако пациент оказался очень буйным. Об этом "КП-Петербург" 25 января рассказал источник в правоохранительных органах.

- В парадной одного из домов на бульваре Красных Зорь, во время оказания медицинской помощи, мужчина, напав на фельдшера бригады скорой медицинской помощи, ударил потерпевшего ногой в область головы, - рассказали в прокуратуре города.

В итоге мужчина сломал зуб фельдшеру. Медика доставили в больницу. По факту возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Известно, что нападавший дважды был судим за наркотики. Сейчас ход расследования находится на контроле прокуратуры.

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