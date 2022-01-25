84 социальных объекта построили в Петербурге за год

84 новых соцобъекта ввели в строй в Петербурге за год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

84 объекта социальной сферы были введены в Петербурге за 2021 год. В их число вошли как построенные городом школы, детсады и прочие объекты, так и возведенные инвесторами. Они были переданы властям безвозмездно.

- За 2021 ввели в эксплуатацию 84 объекта, среди которых: девять школ, один колледж, 33 детских сада, четыре библиотеки, один музей, - сообщили на заседании правительства Петербурга.

В списке также 24 объекта здравоохранения, три центра реабилитации, детская площадка, общежитие, жилой дом, молодежный клуб и пять прочих социальных объектов.

Кроме того, город тратил серьезные деньги на программу обеспечения жильем молодых семей. В 2022 году на эти цели заложено в бюджете 28 млрд рублей.