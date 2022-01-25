Смольный одобрил проект реконструкции Цимбалинского путепровода с расширением до 4-х полос

Цимбалиснкий путепровод перестроят к 2025 году. Фото: gov.spb.ru

Новый Цимбалинский путепровод будет построен на месте существующего к 2025 году . В ходе глубокой реконструкции автомобильный мост переделают и расширят вдвое – до четырех полос вместо существующих двух.

-Путепровод, соединяющий Невский и Фрунзенский районы, расширят до четырех полос. Также будут построены новые подъездные пути. На путепроводе обустроят тротуар для пешеходов и велодорожку, - сообщает пресс-служба Смольного.

Проект реконструкции был одобрен на заседании правительства с участием губернатора.

По его словам, переделка путепровода - давно назревшая необходимость.

Напомним, что ныне существующая конструкция была построена в 1910 году. Это один из самых старых путепроводов Петербурга, поэтому за его сохранение выступали градозащитники. Однако памятником путепровод не признали.

В 2018 году здесь был ремонт, после которого движение было сохранено лишь в одну сторону с запретом для грузового транспорта. Учитывая, что путепровод идет над железной дорогой, средства на него выделит в том числе и РЖД.