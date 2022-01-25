Две 3-х километровые пробки собрались на КАД днем 25 января

КАД встал в пробках из-за двух ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Две серьезные пробки собрались в южной части Кольцевой автодороги Петербурга. Около полудня здесь произошло две аварии, из-за чего проезд оказался частично перекрыт. Длина каждого из заторов превышает три километра.

- На внутренней стороне КАД, примерно за километр до съезда на Московское шоссе, по всей дороге разлетелся пеноплекс, - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Вторая пробка идет от въезда на КАД с Приневской улице в Кудрово. Затор растянулся до Вантового моста, перед которым произошло ДТП.

В этом месте есть и встречная пробка – от съезда с моста и на полтора километра в сторону Мурманского шоссе.