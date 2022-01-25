Петербурженка убежала после столкновения с электричкой в Стрельне

Электричка сбила женщину в Стрельне. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суровая жительница Петербурга не только смогла выжить после столкновения с электричкой, но еще и покинула место ЧП своими ногами. Причем настолько быстро, что приехавшие полицейские не успели задать ей и пару вопросов. Инцидент произошел днем в минувший понедельник на станции «Стрельна».

- Установлено, что неизвестная женщина пыталась перейти железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист электрички, заметив на путях человека, применил экстренное торможение и подал сигнал, но женщину все равно задело составом, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления МВД на транспорте.

После остановки поезда, машинист с помощником подбежали к женщине и предложили ей помощь. Но та отказалась, вскочила на ноги и, говоря языком протокола, скрылась в неизвестном направлении

Прибывшие на место ЧП полицейские оформили документы о происшествии. Сейчас они пытаются найти «железобетонную» женщину, чтобы установить все обстоятельства инцидента.