Число госпитализированных за сутки в Петербурге выросло до 596 человек

Число госпитализированных растет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжает расти число новых заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки в городе госпитализировали 596 человек. По данным Роспотребнадзора, всего за стуки выявили 9 тысяч 722 случая заражения COVID-19.

- За сутки в Петербурге госпитализировали 596 человек с коронавирусом, еще 2815 - выписаны, — рассказывают в Роспотребнадзоре.

Всего в больницах Северной столицы на лечении находится 6 346 пациентов. Из них 601 в реанимации в тяжелом состоянии и 318 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас коэффициент распространения инфекции в городе находится на уровне 1,89 процентов хотя норматив — не более 1.

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