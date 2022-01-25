Проезд по Индустриальному проспекту в Петербурге закроют на полгода

Движение по Индустриальному проспекту перекроют на полгода из-за ремонта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Автомобилистов Санкт-Петербурга ожидают новые перекрытия дорог. Так, на полгода будет закрыт проезд по Индустриальному проспекту. Об этом 25 января 2022 года рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

- В 2022 году предусмотрен текущий ремонт Индустриального проспекта на участке от шоссе Революции до Российского путепровода, - отметили в Смольном.

Ремонт будет проходить на участке проспекта в 3 километра, включая все места для парковки и мост через Охту. Ожидается, что ограничения введут с апреля и продлятся они до конца октября.

Сейчас точные даты начала ремонта не определены, так как предстоит еще выбрать подрядчика. Это будет сделано в феврале на конкурсной основе.

Индустриальный проспект является одной из главных магистралей микрорайона Ржевка-Пороховые и всего Красногвардейского района. В последний раз ремонтные работы на нем проводились в 2010 году.