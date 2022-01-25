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Общество25 января 2022 11:01

Реконструкция ливневки и канализации на проспекте Культуры в Петербурге закончат к июлю 2022 года

После этого подтоплений во время ливней больше не будет
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Реконструкцию ливневой и бытовой канализации на проспекте Культуры планируется завершить к июлю 2022 года

Реконструкцию ливневой и бытовой канализации на проспекте Культуры планируется завершить к июлю 2022 года

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на проспекте Культуры проходит реконструкция ливневой и бытовой канализации. Работы начались в июле 2021 года. Ожидается, что закончены они будут ровно через год после начала - к июлю 2022 года. Об этом 25 января 2022 года рассказали в Смольном.

- Специалисты продолжают реконструкцию дождевой и хозяйственно-бытовой канализационной сети на проспекте Культуры - на участке протяженностью более 5,7 км от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения. Сейчас работы выполнены на 67 процентов, - рассказали в городской администрации.

После обновления ливневка сможет хорошо пропускать вводу, что позволит избежать подтоплений во время ливней.

Сейчас реконструировано более 3,8 километров канализации. Большая часть работ проводится закрытым способом.

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