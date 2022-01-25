Выставка "Аристократы морей" в честь 350-летия Петра Великого открылась в Кронштадте

Выставка "Аристократы морей" в честь 350-летия Петра Великого октрылась в Кронштадте Фото: Предоставлено "КП"

В Кронштадте Санкт-Петербурга открылась фотовыставка под названием "Аристократы морей". Она разместилась в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе Министерства обороны России и посвящена 350-летию со дня рождения Петра I, которое отмечается в этом году. Об этом 23 января 2022 года рассказали организаторы мероприятия.

- Организаторам выставки оказана высокая честь представить свое творчество в Городе воинской славы Кронштадте - душе российского мореплавания и колыбели Российского флота. Очень важно, что выставку увидят кадеты - юные военные моряки; будущие защитники Родины; особые люди, пропитанные романтикой, традициями, верностью Андреевскому флагу, - рассказали организаторы.

На выставке представлены портреты кораблей Военно-морского флота России и парусных судов Российского флота. Уникальность снимков в том, что суда запечатлены в моментах, в исторической ценности событий.

Авторы проекта: фотографы Александр Алякринский, Александр Кильмет, фотограф и художник-дизайнер Росита Руис – действительные члены Русского географического общества, члены Российского исторического общества, члены Творческого союза художников России.