В Петербурге на месте недостроенного корпуса «Ленполиграфмаша» появится выставочный центр

Здание планирует отреставрировать Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство Санкт-Петербурга согласовало новый облик недостроенного здания на проспекте Медиков, дом 7. На его месте появится конгрессно-выставочный комплекс класса А со встроенным паркингом. Также там планируют возвести новые стены и перекрытия. Общая площадь реконструкции составит около 14,5 тысяч квадратных метров.

— Проект по реконструкции объекта незавершенного строительства под «конгрессно-выставочный центр» согласован, — отметили в Смольном.

Так планируется отреставрировать здание Фото: Смольный

Разработкой облика нового здания занималось ООО «Бастион». Закончить работы компания планирует в 2022 году.