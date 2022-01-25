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Общество25 января 2022 11:23

В Петербурге на месте недостроенного корпуса «Ленполиграфмаша» появится выставочный центр

Информация об этом появилась на сайте комитета по градостроительству.
Наталья МАТВЕЕВА
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Здание планирует отреставрировать

Здание планирует отреставрировать

Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство Санкт-Петербурга согласовало новый облик недостроенного здания на проспекте Медиков, дом 7. На его месте появится конгрессно-выставочный комплекс класса А со встроенным паркингом. Также там планируют возвести новые стены и перекрытия. Общая площадь реконструкции составит около 14,5 тысяч квадратных метров.

— Проект по реконструкции объекта незавершенного строительства под «конгрессно-выставочный центр» согласован, — отметили в Смольном.

Так планируется отреставрировать здание Фото: Смольный

Так планируется отреставрировать здание Фото: Смольный

Разработкой облика нового здания занималось ООО «Бастион». Закончить работы компания планирует в 2022 году.