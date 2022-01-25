Суд арестовал пенсионера, стрелявшего в директора автосервиса на Хасанском рынке

Пенсионера, стрелявшего в директора автосервиса, отправили в СИЗО. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Красногвардейского района Петербурга отправил под арест 77-летнего пенсионера, который стрелял в директора автосервиса, расположенного на Хасанском рынке. Причиной конфликта стал ремонт машины пожилого петербуржца.

- По версии следствия, 21 января 2022 года, обвиняемый на почве личных неприязненных отношений, вызванных, по его мнению, некачественным ремонтом автомобиля, выстрелил из револьвера в работника автосервиса, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

Директор СТО получил огнестрельное ранение, но выжил благодаря быстрой помощи врачей. Сейчас он госпитализирован. А на владельца машины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По ней 77-летнему пенсионеру грозит 15-летний срок в тюрьме.

До суда он будет находиться под арестом в следственном изоляторе.