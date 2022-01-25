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Звезды25 января 2022 11:41

Выставка "Семь красавиц" откроется в Мраморном дворце Петербурга 27 января

Она посвящена 880-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Выставка "Семь красавиц" откроется в Мраморном дворце Петербурга 27 января

Выставка "Семь красавиц" откроется в Мраморном дворце Петербурга 27 января

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мраморном дворце Санкт-Петербурга 27 января 2022 года откроется выставка "Семь красавец", посвященная 880-летнему юбилею выдающегося азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви. Об этом сообщили в пресс-службе Русского музея.

- Выставка представляет разные виды искусства, объединяя несколько исторических эпох образами его бессмертной поэзии, - отметили в музее.

Поэзия Гянджеви многие века вдохновляла мастеров разных искусств. Одно из известных произведений, ставшее классикой - балет "Семь красавиц" композитора Кара Караева. Он написан по мотивам поэмы "Пятерицы".

Концепция проекта предполагает единство восприятия визуальных и звуковых образов. Благодаря этому создается эффект личного участия зрителя в разворачивающемся перед ним действии.

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