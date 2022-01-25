Значительный рост амбулаторных больных коронавирусом отметили в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге отмечают значительный рост числа амбулаторных больных коронавирусом. Вся причина в быстром распространении нового штамма "омикрон". Об этом 25 января 2022 года рассказал первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

- Очень значительный рост числа амбулаторных больных. Видим за последнюю неделю удвоение - уже практически утроение. Госпитализации, к счастью, растут не так быстро в разы отстают по динамике, - отметил руководитель ситуационного центра по коронавирусу.

Сейчас дома от коронавируса лечатся более 54,5 тысяч человек, в больницах находятся свыше 6,3 тысяч пациентов.

Также он добавил, что о локлаун в городе пока что ждать не стоит. Сейчас правительство будет принимать точечные меры, в частности разные режими удаленки.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: