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Здоровье25 января 2022 11:57

Значительный рост амбулаторных больных коронавирусом отметили в Петербурге

На домашнем лечении находятся более 54,5 тысяч человек
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Значительный рост амбулаторных больных коронавирусом отметили в Петербурге

Значительный рост амбулаторных больных коронавирусом отметили в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге отмечают значительный рост числа амбулаторных больных коронавирусом. Вся причина в быстром распространении нового штамма "омикрон". Об этом 25 января 2022 года рассказал первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

- Очень значительный рост числа амбулаторных больных. Видим за последнюю неделю удвоение - уже практически утроение. Госпитализации, к счастью, растут не так быстро в разы отстают по динамике, - отметил руководитель ситуационного центра по коронавирусу.

Сейчас дома от коронавируса лечатся более 54,5 тысяч человек, в больницах находятся свыше 6,3 тысяч пациентов.

Также он добавил, что о локлаун в городе пока что ждать не стоит. Сейчас правительство будет принимать точечные меры, в частности разные режими удаленки.

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