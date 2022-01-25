Более 10 тысяч "кубов" снега вывезли из парков Царского Села за зиму / Фото: Царское Село

Постоянные уборки снега идут не только в Санкт-Петербурге, но и в Царском Селе. С начала сезона по декабрь с территории дворцов и парков было собрано и вывезено более 10 тысяч кубометров снега. Об этом 25 января 2022 года рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

- Парковая служба музея прокладывает дорожки после снегопадов, расчищает главные аллеи и прилегающие тропинки. Затем их посыпают, чтобы было безопасно ходить, - рассказали в парке.

Причем, для обработки дорожек в Царском Селе используют только экологичное средство – гранитный отсев, а не вредные химические антиобледенители.

Уборкой территории занимаются около 40 человек. Также у них в помощи есть 12 тракторов, погрузчиков, самосвалов и другой техники.

- Это слаженная и чёткая работа. Как в балете, маленький погрузчик делает эффектные «па» и за шесть-восемь минут доверху наполняет грузовик, - отметили в парке.