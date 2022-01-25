На ремонт сгоревших квартир и крыши в доме Чубакова в Петербурге выделили более 3 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на ремонт квартир и крыши в доме Чубакова на набережной реки Карповки, которые пострадали от мощного пожара 9 октября 2021 года, выделено более 3 миллионов рублей. Сейчас администрация Петроградского района ищет исполнителя, который восстановит дом.

- Требуется выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (в том числе проведение историко-культурной экспертизы) на выполнение работ по ремонту и восстановлению строительных конструкций, пострадавших в результате пожара в многоквартирном доме, являющимся выявленным объектом культурного наследия, - говорится в заявке на портале госзаказов.

На данный момент все еще выбирают поставщика. Пока что этот процесс приостановлен из-за поступившей жалобы.

Напомним, что из-за пожара в историческом доме пострадало 25 квартир, в том числе 14 коммунальных. Всего в доме проживает 76 семей (140 человек). В результате пожара полностью выгорело 4 квартиры (одна коммунальная). В уничтоженных огнем квартирах зарегистрированы 16 человек. Жертв пожара удалось избежать.