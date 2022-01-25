Проект «Хрустального корабля» на Охтинском мысе одобрен Госэкспертизой

Экспертиза одобрила проект "Хрустального корабля" на Охте. Фото: "Газпром нефть".

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства общественно-делового центра на Охтинском мысе. Заказчиком «Хрустального корабля», как называется концепция центра, выступает «Газпром нефть». Именно эта структура концерна владеет территорией, на которой ранее планировали строить высотку «Лахта Центра».

- Проект стеклянного «корабля» на Охтинском мысу прошел государственную экспертизу. Заключение было выдано 30.12.2021, -написал в соцсетях депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский.

Соответствующий документ о положительном решении опубликован на портале Единого госреестра заключений. В нем указано наименование объекта и адрес: Общественно-деловой центр ПАО «Газпром нефть», расположенный по адресу: Красногвардейская площадь (южнее дома 74 литера А по Свердловской набережной).

Напомним, что на этом же месте, но чуть ближе к Охте, планируется и создание Музея истории и археологии Петербурга. Он будет рассказывать о шведском периоде, предшествующем строительству на берегах Невы новой столицы России.

Предварительные параметры «Хрустального корабля»: 7 надземных этажей (33 метра в высоту) и два подземных уровня (13 метров в глубину).