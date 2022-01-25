Койки для детей с коронавирусом развернули в Тосненской больнице

Заболеваемость ковидом среди детей растет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще 50 коек для детей с коронавирусом развернуты в Ленинградской области. Юных пациентов начнет принимать педиатрическое отделение Тосненской районной больницы. Это сделано на фоне роста заболеваемости среди детей.

- К счастью, пока пациентов на развернутых койках нет. Привозить на лечение детей будут со всей области, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Всего, по данным властей 47 региона, на сегодня в Ленинградской области развернуто 1939 коек, из них свободно коек 599, то есть около 40 %.

Напомним, что в Комитете по здравоохранению Петербурга отметили высокую заражаемость штаммом «омикрон» среди детей и подростков. Уровень заболеваемости среди этой группы значительно выше, чем среди взрослых.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: