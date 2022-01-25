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Происшествия25 января 2022 15:08

Жители Мурино жалуются на труп, весь день лежащий на улице

Тело не могут увезти уже несколько часов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В Мурино труп целый день лежал на улице. Фото: vk.com/9devyatkino

В Мурино труп целый день лежал на улице. Фото: vk.com/9devyatkino

Жители Мурино жалуются на труп, который уже несколько часов лежит на улице. Горожане в соцсетях пишут, что тело мужчины было найдено у дома на Петровском бульваре еще утром, но за целый день его никто не увез.

- Жильцы дома №7 на Петровском бульваре рассказали о лежащем на тротуаре трупе мужчины. Тело не забирали более семи часов. Умершего лишь накрыли тело белой простынкой и огородили лентой, но забирать службы не торопились, - пишет паблик «Девяткино и Мурино» ВКонтакте.

Людей возмутило не только такое пренебрежительное отношение к скончавшемуся человеку, но и беспокоило то, что труп могут увидеть гулявшие дети.

По словам местных жителей, ранее похожее уже происходило. В прошлом году на прибытие санитарной машины понадобились почти сутки.