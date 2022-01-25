Жители Пушкинской улицы смогли вызвать врача лишь с помощью живого оператора службы 122

Петербуржцы жалуются на трудности с вызовом врача. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Пушкинской улицы, которые жаловались на невозможность вызвать врача через службу 122 из-за технического сбоя робота-помощника Виктории, все же добились результата. В этом им помогли живой оператор и солидный запас терпения.

- Мы звонили со всех телефонов: домашнего и двух мобильных весь вчерашний вечер и сегодня с утра. Но Виктория, сообщала, что они «не принимают заявки из регионов». Видимо двоился адрес, улица Пушкинская есть не только в центре, но и в Шушарах. В итоге, сто раз пообщавшись с Викторией, дождались ответа оператора! И он сразу оформил заявку, - рассказали счастливые петербуржцы.

В государственном учреждении «АТС Смольного», которое отвечает за работу службы «122», быстро не смогли прокомментировать ситуацию.

- В случае, если улица дублируется, Виктория должна уточнить район. Сейчас трудно сказать, что произошло. Надо прослушать запись конкретного звонка, - рассказали «КП-Петербург» сотрудники АТС и пообещали дать ответ позднее.

На момент публикации он пока не поступил. Впрочем, сейчас служба «122» работает с перегрузкой из-за роста заболевания коронавирусом и отмены планового обслуживания пациентов в поликлиниках. Всем заболевшим предлагают вызывать врача по телефону. Но визита придется ждать долго.

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