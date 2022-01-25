Общественники добились запрета продажи контрафактной сметаны в Петербурге

К делу подключился не только Петербург, но и Ставропольский край. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общественная организация «Общественный контроль» добилась запрета на продажу контрафактной сметаны в Петербурге. В декабре 2021 года активисты отправляли на проверку молочный продукт из магазина «Светофор» на проспекте Александровской фермы, 17 в Северной столице. Исследование в лаборатории показало, что сметана «Пятигорская» не соответствует нормам. Общественники обратились в местный Роспотребнадзор и история получила продолжение на всю страну.

Надзорное ведомство Ставропольского края изъяло фальсификат в другом «Светофоре» в Ставрополе, коллеги в Петербурге также запретили продажу подделки и на прилавках местных магазинов. Об этом рассказал глава «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий.

- В то же время, пока не возбуждено по фактам изготовления и реализации поддельной сметаны ТМ «Пятигорская» уголовного дела, пока не изъяты оборудование и транспортные средства, занятые в обороте молочного суррогата, нет гарантии, что мошенники, заплатив государству все положенные штрафы, под другим наименованием не продолжат осуществлять свои противоправные действия, а фальсифицированная молочная продукция исчезнет с прилавков торговых сетей с пониженной социальной ответственностью, - добавил Вишневецкий.