Жительница Петербурга пожаловалась на людей, которые проходят через стены ее квартиры

Петербурженка рассказала полицейским историю о гостях, входящих сквозь стены и окна. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудникам дежурной части полицейского Главка по Петербургу и Ленобласти пришлось дважды выслушать историю о странных людях, которые могут просачиваться сквозь стены. С таким сообщением по номеру «02» обратилась жительница города на Неве.

- Посторонние в квартире заявительницы, проходят через стены и выходят через окна, - информирует источник «КП-Петербург».

На попытку оператора дежурной части уточнить адрес, женщина ответила: второй этаж. Какого именно дома, улицы или хотя бы района, она не уточнила.

Через некоторое время в полицию поступил второй звонок. Петербурженка сообщала, что теперь посторонние люди проникают в квартиру через окно. В данный момент, по ее словам, внутри были «жена одного из мужчин и двое детей». На просьбу передай гостям трубку, хозяйка рассказала, что неизвестные уже сбежали.

В отработку нарядам информация не передавалась, поэтому финал истории с загадочными гостями остался неизвестным.