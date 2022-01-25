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Общество25 января 2022 16:01

Жительница Петербурга пожаловалась на людей, которые проходят через стены ее квартиры

Полицейские попросили передать гостям трубку, но те «ушли»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Петербурженка рассказала полицейским историю о гостях, входящих сквозь стены и окна.

Петербурженка рассказала полицейским историю о гостях, входящих сквозь стены и окна.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудникам дежурной части полицейского Главка по Петербургу и Ленобласти пришлось дважды выслушать историю о странных людях, которые могут просачиваться сквозь стены. С таким сообщением по номеру «02» обратилась жительница города на Неве.

- Посторонние в квартире заявительницы, проходят через стены и выходят через окна, - информирует источник «КП-Петербург».

На попытку оператора дежурной части уточнить адрес, женщина ответила: второй этаж. Какого именно дома, улицы или хотя бы района, она не уточнила.

Через некоторое время в полицию поступил второй звонок. Петербурженка сообщала, что теперь посторонние люди проникают в квартиру через окно. В данный момент, по ее словам, внутри были «жена одного из мужчин и двое детей». На просьбу передай гостям трубку, хозяйка рассказала, что неизвестные уже сбежали.

В отработку нарядам информация не передавалась, поэтому финал истории с загадочными гостями остался неизвестным.