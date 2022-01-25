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Общество25 января 2022 16:21

Проект преобразования Кузнечного рынка в Петербурге подготовят к лету

Концепцию развития обещают создать в течение трех месяцев
Авторы (2):
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Кузнечный рынок получит проект преобразования в течение следующих трех месяцев.

Кузнечный рынок получит проект преобразования в течение следующих трех месяцев.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для Кузнечного рынка в Петербурге готовят проект преобразования, его создадут в течение следующих трех месяцев. Об этом журналистам рассказал глава городского комитета по промышленной политики и торговле Александр Ситов. По словам чиновника, власти не отказались от ранних планов по обновлению рынка. Напомним, недавно на дверях базара повесили объявление о приостановке работы, что вызвало недовольство у арендаторов. Однако 22 января деятельность рынка возобновили. В январе у него сменился собственник.

- Мы осовременим рынок. Основная концепция – фермеры, фудкорты самоокупаемость и развитие, - отметил Александр Ситов.

По оценкам Смольного, модернизация не повредит рынку, поскольку в данный момент арендаторы и так заняли там всего 50-60% мест.

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