Проект преобразования Кузнечного рынка в Петербурге подготовят к лету

Кузнечный рынок получит проект преобразования в течение следующих трех месяцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для Кузнечного рынка в Петербурге готовят проект преобразования, его создадут в течение следующих трех месяцев. Об этом журналистам рассказал глава городского комитета по промышленной политики и торговле Александр Ситов. По словам чиновника, власти не отказались от ранних планов по обновлению рынка. Напомним, недавно на дверях базара повесили объявление о приостановке работы, что вызвало недовольство у арендаторов. Однако 22 января деятельность рынка возобновили. В январе у него сменился собственник.

- Мы осовременим рынок. Основная концепция – фермеры, фудкорты самоокупаемость и развитие, - отметил Александр Ситов.

По оценкам Смольного, модернизация не повредит рынку, поскольку в данный момент арендаторы и так заняли там всего 50-60% мест.