В Петербурге мужчина избил свою жену, забыл об этом и сообщил в полицию об ее пропаже

Заботливый мужчина вспомнил о своей супруге через час после ее избиения Фото: Олег ЗОЛОТО

Обеспокоенный мужчина потерял свою жену после того, как сам же ее избил. Такая драма развернулась в одном из отелей Зеленогорска ночью 24 января. Тогда к охраннику заведения прибежала одна из постоялец, которая заявила, что ее 40-летний муж в алкогольном опьянении начал оскорблять и избивать ее.

- Охранник отеля обратился с этой информацией в полицию. Сотрудники выехали на место, где 37-летнюю женщину забрали в Городскую больницу №40 с закрытым переломом плеча. Она, в свою очередь, написала заявление на супруга, - сообщил источник "КП-Петербург".

Через час заботливый мужчина вспомнил о своей любимой и заявил в полицию о ее пропаже. Рассказал, мол, недавно жена ушла из номера и почему-то до сих пор не вернулась.

Мужчину успокоили, объяснив, что женщина попала в больницу после его же избиения, где сейчас и находится. Услышав это, супруг явился в полицию с повинной.